  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Una coperta termica provoca un incendio in un appartamento a Coira

SDA

20.1.2026 - 16:47

Il salotto dell'appartamento a Coira dopo che l'incendio è stato spento. Secondo le prime indagini, le fiamme sarebbe state causate da una coperta elettrica lasciata incustodita.
Il salotto dell'appartamento a Coira dopo che l'incendio è stato spento. Secondo le prime indagini, le fiamme sarebbe state causate da una coperta elettrica lasciata incustodita.
Keystone

Una coperta termica lasciata incustodita ha probabilmente causato un incendio stamattina all'interno di un appartamento a Coira. Grazie a una segnalazione ai vigili del fuoco le fiamme sono state domate velocemente. Nessuno è rimasto ferito.

Keystone-SDA

20.01.2026, 16:47

20.01.2026, 16:56

L'avvertimento che in un condominio sulla Ringstrasse si sentiva odore di fumo è arrivato poco dopo le 8 di stamattina. Circa 18 vigili del fuoco di Coira sono intervenuti e hanno individuato un incendio in un appartamento al primo piano, spegnendolo rapidamente, scrive oggi la polizia cantonale dei Grigioni in un comunicato.

Nell'abitazione al momento dell'incendio non si trovava nessuno. Per eventuali danni a persone, è comunque intervenuta in via precauzionale una squadra del servizio di soccorso del capoluogo retico.

I più letti

Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
Ecco il primo anno di presidenza di Donald Trump riassunto in cinque punti
Odermatt risponde a McGrath: «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom»
85enne multata per aver portato il cane sul bus, oggi si difende da sola in tribunale

Altre notizie

Davos. Il co-presidente del WEF Fink: «Dobbiamo riconquistare la fiducia»

DavosIl co-presidente del WEF Fink: «Dobbiamo riconquistare la fiducia»

Grigioni. Furto d'auto nel cuore di St. Moritz, ladro in manette

GrigioniFurto d'auto nel cuore di St. Moritz, ladro in manette

Svizzera. Abusi sessuali nella Chiesa cattolica, cercasi testimonianze anche nella Svizzera italiana

SvizzeraAbusi sessuali nella Chiesa cattolica, cercasi testimonianze anche nella Svizzera italiana