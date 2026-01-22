Gli abitanti di Brienz/Brinzauls (GR) potranno tornare ad abitare nelle loro case a partire da lunedì prossimo. (immagine d'archivio) Keystone

Il villaggio montano di Brienz/Brinzauls, nel Canton Grigioni, potrà essere nuovamente abitato e accessibile a partire da lunedì. Il divieto di accesso e l'evacuazione in vigore saranno revocati dopo 62 settimane. Lo ha comunicato oggi il Comune di Albula/Alvra nell'ultimo bollettino.

Da lunedì il villaggio, minacciato da mesi da una frana, tornerà infatti alla fase verde. Da quel momento in poi, potrà essere nuovamente abitato normalmente e anche i terreni agricoli potranno essere di nuovo coltivati liberamente, come si legge nella comunicazione ufficiale.

La fine dell'evacuazione è possibile perché i movimenti della montagna misurati sopra il villaggio si sono calmati.

«Il pericolo acuto proveniente dalla zona di frana sopra il villaggio si è ridotto notevolmente dalla caduta di detriti alla fine di novembre 2025, tanto che è nuovamente sicuro soggiornare nel villaggio», ha scritto il comune di Albula.

Anche il collegamento con l'autopostale della linea 183 tra Lenzerheide e Davos riprenderà a circolare da lunedì attraverso Brienz.