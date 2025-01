Repower è un marchio noto non solo nei Grigioni. sda

Dal 2027 Repower porrà fine all'egemonia dell'Azienda elettrica ticinese nel Moesano. La filiale con sede a Grono della società elettrica poschiavina fornirà per la prima volta elettricità a Mesolcina e Calanca, e in particolare ai comuni di Buseno e Cama nonché all'azienda elettrica intercomunale Media Mesolcina Energia, che rifornisce Grono, Lostallo e Soazza.

Keystone-SDA, sifo, ats SDA

Già da inizio dello scorso anno l'azienda elettrica grigionese con sede a Poschiavo si era attivata per conquistare il mercato energetico del Moesano, che da quasi 40 anni è dominato dall'Azienda elettrica ticinese (AET).

Le tariffe dell'elettrictià nel Moesano sono tra le più elevate del Canton Grigioni, si legge in una nota odierna di Repower. Nonostante la nuova fornitura potrà iniziare solo nel 2027, per ovviare ai costi da quest'anno e per due anni Repower ridurrà le tariffe di 5 cts./kWh, precisa la nota.

La filiale di Repower con sede a Grono, costituita a inizio settembre 2024, intende offrire soluzioni per ridurre i prezzi dell'energia e proporre prezzi stabili a lungo termine. Sul tavolo delle trattative vi era appunto un contributo di sei milioni di franchi a fondo perso valido per due anni per diminuire il costo dell'energia.

Le tariffe si basano sui costi di produzione, quest'ultima avviene nelle centrali del gruppo, prosegue la nota. L'energia verrà fornita alla Regione Moesa alle stesse condizioni delle altre aree di distribuzione di Repower.

I comuni interessati dalla nuova fornitura di energia potranno inoltre partecipare all'azionariato dell'azienda, indica la nota. L'apertura della società nel Moesano intende anche creare nuovi posti di lavoro.