La classe del grado superiore di Stampa posa davanti all'edificio del Governo grigionese assieme al Presidente Jon Domenic Parolini. Keystone

Durante la sessione di ottobre le scuole superiori di Stampa (GR) hanno visitato il Gran Consiglio. Nell'anno del giubileo del Canton Grigioni oltre trenta scolaresche sono arrivate a Coira. Il progetto continuerà in parte anche l'anno prossimo.

SDA

Per i 500 anni dalla nascita del Libero Stato delle Tre Leghe, il Presidente dell'esecutivo cantonale Jon Domenic Parolini ha invitato le classi scolastiche del grado superiore a visitare il Gran Consiglio e la sede del Governo.

«L'obiettivo è di sensibilizzare i giovani sul funzionamento della democrazia», ha spiegato il Consigliere di Stato a Keystone-ATS. La risposta all'invito da Coira ha suscitato molto interesse nelle scuole grigionesi.

Più di 50 classi da tutte le regioni si sono annunciate. Una trentina hanno avuto e avranno ancora in dicembre la possibilità di essere ricevute dal Presidente del Governo grigionese.

«Un'occasione da prendere al volo»

Durante la sessione di ottobre, appena conclusa, è stato il turno della classi delle scuole superiori di Stampa. «È un'iniziativa molto apprezzata, alla quale non potevamo dire di no», racconta il responsabile della sede scolastica di Stampa, Fabio Ruinelli, a Keystone-ATS. «Penso sia un'occasione da prendere al volo anche per i nostri allievi per mostragli in modo concreto, ciò che a scuola a volte sembra astratto».

L'insegnante fa riferimento al mondo politico e della civica, temi che vengono trattati a scuola. «Per i nostri giovani, per i quali la politica spesso è lontana, vedere una volta la sede del Parlamento e del Governo è una cosa molto importante. Sono i cittadini del futuro e magari un giorno siederanno loro in Gran Consiglio», continua Ruinelli.

Anche per il direttore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente l'esperienza è positiva. Un modo per entrare in contatto con i giovani e le loro domande, a volte curiose.

«Alcuni mi hanno chiesto se il mio lavoro fosse un impiego a tempo pieno e quanto si guadagna. Un 14enne mi ha augurato di prendere le decisioni giuste», racconta sorridendo Jon Domenic Parolini.

Dato che non tutte le classi hanno avuto la possibilità di visitare il Parlamento e la sede del Governo quest'anno, il Consigliere di Stato ha detto che gli verrà data la possibilità nel 2025.

anve, ats