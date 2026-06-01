Due ferrovie di montagna intraprendono la via della collaborazione. A sinistra Hwa-Ching Lin, Direttore generale dell'Agenzia forestale e di conservazione della natura di Taiwan, e a sinistra il direttore della Ferrovia retica, Renato Fasciati oggi a St. Moritz. Keystone

La Ferrovia retica ha firmato oggi un contratto di collaborazione con la taiwanese Alishan Forest Railway. Un accordo che mira alla promozione reciproca e allo scambio di conoscenze. Per il Trenino rosso si tratta del terzo partenariato internazionale.

Keystone-SDA SDA

A prima vista ci sono pochi elementi che accomunano la Ferrovia retica (FR) e l'Alishan Forest Railway (AFR). L'una viaggia tra le Alpi, l'altra si trova su un'isola. Il tracciato della prima si estende per 385 chilometri fra le valli grigionesi, la seconda viaggia per 78 chilometri fra le foreste nella contea di Chiayi.

«Ma ci sono anche delle similitudini», ha detto oggi pomeriggio Hwa-Ching Lin, Direttore generale dell'Agenzia forestale e di conservazione della natura di Taiwan, alla conferenza stampa a St. Moritz.

Entrambe le ferrovie hanno una storia centenaria: la prima tratta della FR fra Landquart e Klosters è stata inaugurata nel 1889, la AFR nel 1912. Quest'ultima è nata sotto la colonia giapponese con lo scopo di trasportare il legname.

Solo negli anni '60 si è trasformata in un'attrazione turistica. L'anno scorso ha trasportato oltre 1,2 milioni di passeggeri dalla città di Chiayi a 30 metri sul livello del mare fino al capolinea a Zushan a 2'451 metri di altitudine.

Come per la FR anche sul tracciato della linea taiwanese si trovano diverse opere ingegneristiche, come ponti e gallerie. I binari si inerpicano a spirale sulle ripide colline, ricordando i tunnel elicoidali dell'Albula.

Attrazioni che entrambe le compagnie sfruttano per attirare turisti, promuovendo anche viaggi con carrozze storiche e tematiche.

Potenziale turistico e scambio sui pericoli naturali

La promozione turistica è uno degli scopi di questa collaborazione partita da Taiwan. «Speriamo di poter portare più turisti da Taiwan in Svizzera», ha continuato Hwa-Ching Lin.

Ad oggi il mercato asiatico rappresenta il 12% della clientela della FR. «C'è ancora potenziale di crescita», ha detto Michel Pauchard, responsabile della gestione di mercato della FR, a Keystone-ATS.

La società grigionese è attiva già dagli anni '70 in Giappone, nel 2005 si è poi espansa in Corea del Sud. Solo dopo la crisi dell'euro nel 2014 il Trenino rosso ha allargato i propri orizzonti verso Cina e India, evitando così di dipendere esclusivamente dai clienti europei. Nel 2017 sono infine seguiti altri paesi nel sudest asiatico.

I precedenti accordi uno siglato con la giapponese Hakone Tozan Railway, e uno con l'austriaca Mariazellerbahn – hanno mostrato che le collaborazioni internazionali vanno oltre l'aspetto turistico.

In Austria la FR ha imparato ad esempio come gestire la protezione della fauna selvatica in vicinanza dei binari.

Assieme a Taiwan, il Trenino rosso spera ora di accumulare ulteriori informazioni su come gestire il bosco e le cadute di alberi durante le intemperie.

Un'esperienza che la società taiwanese ha vissuto da vicino. A causa di un forte tifone l'Alishan Forest Railway è rimasta chiusa dal 2010 al 2024.

Un accordo, due targhe simboliche

Ma quando spera la FR di poter cogliere i frutti di questo nuovo partenariato? «Può andare velocemente. Può succedere nell'arco di un anno, ma può darsi anche due», ha aggiunto Pauchard, accennando agli influssi esterni, come ad esempio i conflitti a livello mondiale.

Oggi pomeriggio le due compagnie hanno sottoscritto un accordo d'intenti per sancire nero su bianco il loro impegno. Alla conferenza stampa il direttore della FR, Renato Fasciati, e il Direttore generale dell'Agenzia forestale e di conservazione della natura di Taiwan si sono scambiati due placche rotonde raffiguranti i treni delle due compagnie.

La Alishan Forest Railway appenderà la targa a una locomotiva, mentre la FR esporrà l'oggetto simbolo del partenariato nel Museo ferroviario a Bergün.

Due collaborazioni con Giappone e Austria

Come accennato sopra la Ferrovia retica intesse già collaborazioni con altre ferrovie. La prima risale al 1912 con la giapponese Hakone Tozan Railway. Allora un ingegnere giapponese si ispirò alla ferrovia del Bernina per costruire quella che collega la località di Gora e Sounzan, percorrendo un dislivello di oltre 200 metri in pochi minuti.

La collaborazione è stata ufficializzata nel 1979 e da allora diversi segni visivi la ricordano. Dal 1984 i nomi delle stazioni di St. Moritz, Alp Grüm e Tirano sono scritti in caratteri giapponesi. Nel 2016 inoltre un vagone del convoglio di treni Albula è dedicata al Giappone.

Anche nel paese dei fiori di loto la collaborazione è visibile. In Giappone transitano infatti dei treni che ricordano il Glacier e il Bernina Express.

Dal 2020 la Ferrovia retica ha stretto una partnership anche con l'austriaca Mariazellerbahn, la ferrovia con il percorso a scartamento ridotto più lungo d'Austria. Il treno collega la città St. Pölten, a ovest di Vienna, con il paese di Mariazell.