Alla fine il sindaco di Albula/Alvra (GR), Daniel Albertin, ha fatto un passo indietro, annullando le sue dimissioni anticipate. Poiché non è stato trovato alcun candidato a succedergli dal 2025, Albertin intende ora rimanere in carica fino alla fine del 2026.

Nonostante un'intensa ricerca, il Comune non è riuscito a trovare un candidato per la successione, hanno indicato oggi le autorità di Albula/Alvra.

Il 53enne Albertin si è fatto conoscere oltre i confini della regione per il suo ruolo di primo piano nella gestione della frana di Brienz/Brinzauls (GR).

Eletto nell'esecutivo comunale nel 1994, Albertin è diventato sindaco dell'ex comune di Mon (GR) nel 2002. Dal 2011 ha guidato i comuni della Valle dell'Albula, compreso il villaggio di Brienz/Brinzauls – che è poi balzato agli onori della cronaca per la frana che si stacca dalla montagna soprastante e dall'acqua del sottosuolo che fa slittare a valle la frazione – attraverso un complesso processo di fusione. Nel 2015, Albertin è poi diventato il primo sindaco del nuovo comune di Albula/Alvra.

In luglio, aveva annunciato le sue dimissioni anticipate per la fine del 2024, ma ora, dopo che nessuno si è messo a disposizione per guidare il villaggio di 1'300 abitanti nel cuore del canton Grigioni, ci ha ripensato e rimarrà in carica fino alla fine della legislatura

