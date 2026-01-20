  1. Clienti privati
Aveva 88 anni È deceduto l'ex consigliere di Stato grigionese Aluis Maissen

SDA

20.1.2026 - 09:41

L'ex Consigliere di Stato Aluis Maissen è stato in carica per un decennio, dal 1989 al 1998. (immagine simbolica)
L'ex Consigliere di Stato Aluis Maissen è stato in carica per un decennio, dal 1989 al 1998. (immagine simbolica)
Keystone

Il 17 gennaio è deceduto all'età di 88 anni l'ex consigliere di Stato grigionese Aluis Maissen. Il politico del PPD era rimasto in carica dal 1989 al 1998, dapprima al timone del Dipartimento per giustizia, polizia e sanità e poi di quello delle finanze e il militare.

Keystone-SDA

20.01.2026, 09:41

20.01.2026, 09:59

L'annuncio di morte è stato pubblicato oggi sui quotidiani «Südostschweiz» e «La Quotidiana»: «Dopo un breve ricovero in ospedale Aluis se n'è andato in pace», si legge sul manifesto funebre.

Oltre al mandato in seno al Governo retico, Maissen è stato anche presidente del Consiglio d'amministrazione della Ferrovia retica. Un incarico che ha ricoperto dal 2000 al 2006.

L'addio al politico, padre dell'ex municipale di Coira Sandra Maissen, verrà celebrato sabato 24 gennaio nel capoluogo retico.

