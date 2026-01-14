  1. Clienti privati
Grigioni Dichiarata nulla l'iniziativa sulle tariffe elettriche a Cama

SDA

14.1.2026 - 17:13

Nulla l'iniziativa sulle tariffe elettriche depositata nell'autunno del 2024 al Comune di Cama in Mesolcina. (immagine simbolica)
Nulla l'iniziativa sulle tariffe elettriche depositata nell'autunno del 2024 al Comune di Cama in Mesolcina. (immagine simbolica)
Keystone

È definitiva la nullità dell'iniziativa popolare relativa alle tariffe dell'energia elettrica nel Comune di Cama. Il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni ha respinto il ricorso presentato contro la decisione del municipio, che aveva già dichiarato nulla l'iniziativa.

Keystone-SDA

14.01.2026, 17:13

14.01.2026, 17:18

Lo si legge in un comunicato pubblicato dal Comune di Cama. L'iniziativa, depositata il 17 ottobre 2024, chiedeva che le tariffe dell'energia elettrica e dell'utilizzo della rete per i consumatori finali non superassero il 107% dei costi medi sostenuti dal Comune per l'energia e per l'utilizzo delle reti di distribuzione.

Il municipio di Cama, con decisione del 27 gennaio 2025, aveva dichiarato nulla l'iniziativa. Contro questa decisione era stato presentato ricorso da un cittadino della località mesolcinese.

Con sentenza del primo dicembre 2025, il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni ha respinto il ricorso, confermando la decisione municipale. La procedura si è nel frattempo conclusa e la decisione non può più essere impugnata.

