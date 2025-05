Nei Grigioni è partita la consultazione per abbassare il diritto di voto a 16 anni. Un diritto di cui dispongono finora solo i 16enni del Canton Glarona. (immagine simbolica) Keystone

Il Governo grigionese ha aperto la consultazione per introdurre il diritto di voto a 16 anni. Ciò richiede la revisione della Costituzione cantonale e la Legge sui diritti politici. La richiesta era stata presentata in una mozione in Gran Consiglio.

Keystone-SDA SDA

L'obiettivo della mozione inoltrata tre anni fa dal granconsigliere del Centro Gian Andris Derungs è di coinvolgere maggiormente i giovani nelle decisioni cantonali e comunali e favorire il loro senso di responsabilità e il loro interesse nei confronti della politica. È ciò che si legge oggi nel rapporto esplicativo riguardante le revisioni di legge necessarie per abbassare l'età per andare alle urne.

La modifica riguarda solo il diritto di voto e di eleggibilità, il che significa che gli elettori di età inferiore ai 18 anni potranno votare e ad esempio sottoscrivere referendum, ma non potranno ancora essere eletti.

Il processo di consultazione durerà fino al 6 agosto e, a causa della modifica costituzionale, sarà necessario un referendum per attuare la proposta.

Solo a Glarona si vota a 16 anni

L'abbassamento dell'età di voto è un tema che tiene banco da anni in Svizzera. Nel 2019 è stata depositata un'iniziativa parlamentare dal titolo «Dare voce ai giovani. Diritto di voto e di elezione attivo per i sedicenni come primo passo nella vita politica attiva». Nel 2024 l'iniziativa è stata respinta.

Nei Cantoni già dal 2000 si discute di un abbassamento dell'età di voto. Finora solo il Canton Glarona lo ha introdotto nel 2007.

In altri Cantoni la proposta è invece naufragata. Attualmente nei Cantoni di Basilea Città, Ticino e Appenzello Esterno sono pendenti dei progetti per permettere ai 16enni di votare.