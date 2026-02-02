  1. Clienti privati
Dal 6 al 22 febbraio Previsti disagi alla circolazione nei Grigioni a causa delle Olimpiadi

2.2.2026 - 09:39

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina si apriranno ufficialmente venerdì. Vista la vicinanza di alcuni luoghi con i Grigioni, vi saranno ripercussioni sul traffico. (immagine d'archivio)
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina si apriranno ufficialmente venerdì. Vista la vicinanza di alcuni luoghi con i Grigioni, vi saranno ripercussioni sul traffico. (immagine d'archivio)
Keystone

Venerdì si aprono i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina, che si terranno fino al 22 febbraio. Fra le località ospitanti, ci sono anche Livigno e Bormio. Vista la vicinanza con i Grigioni, anche nel cantone retico sono previsti disagi alla circolazione.

Lo indica in una nota odierna la polizia cantonale grigionese, ricordando l'imminente inizio delle Olimpiadi in piena alta stagione.

I grigionesi come anche i turisti dovranno armarsi di pazienza. Da sabato saranno operative le misure per la regolazione del traffico quali Park+Ride e bus navetta, ricorda la polizia retica nella nota, raccomandando di recarsi nelle località di Livigno e Bormio con i mezzi pubblici.

Da Zernez e Müstair fino a Livigno circoleranno dei bus navetta. Per chi si reca a Bormio, si consiglia di percorrere il Passo del Bernina via Tirano. «I bus navetta e le strutture Park+Ride in Italia devono essere prenotati in anticipo», viene precisato. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.gr.ch/olympia2026.

