Soldi bevuti tornano in circolo Tipress

È di 357'000 franchi il contributo cantonale dai proventi delle tasse di licenza per la mescita di bevande alcoliche che sarà distribuito nel 2025 a diverse organizzazioni, istituzioni, associazioni, federazioni e fondazioni di utilità pubblica.

Swisstxt

Il provento netto di questa tassa, precisa il Governo grigionese in una nota diffusa giovedì, viene impiegato per un terzo per scopi di utilità pubblica e per due terzi per la promozione del turismo.

Inoltre nei Grigioni verranno distribuiti complessivamente 716'503 franchi provenienti dalla decima dell'alcol della Confederazione.

Cifra usata per prevenire alcolismo e altri abusi.