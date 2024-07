A Sorte nel Comune di Lostallo in Mesolcina (GR) la strada cantonale è tuttora interrotta. Keystone

La strada nazionale A13 sarà nuovamente aperta, su una sola corsia, a partire da domani mattina alle ore 5.00. Liberamente percorribili anche il Passo del San Bernardino e la strada cantonale H13 fino a Lostallo. Rimane chiuso il tratto tra Lostallo e Grono.

SDA

Tra i villaggi di Lostallo e Grono la strada cantonale resta chiusa al traffico di transito fino a nuovo avviso, si legge nella nota diramata oggi dall'Ufficio tecnico dei Grigioni (UTC).

Nei pressi del punto info e di controllo di Lostallo il traffico sarà indirizzato verso la strada nazionale A13.

Due settimane dopo il devastante maltempo che ha colpito la Mesolcina, è di fondamentale importanza che la maggior quantità di traffico possibile venga tenuta lontana dalla zona di Sorte, ricorda l'UTC grigionese.

I lavori di ripristino richiederanno ancora diverse settimane. Per questo motivo la strada cantonale è a disposizione esclusivamente per il traffico locale e per il traffico lento. I turisti dovranno dimostrare di aver prenotato in una struttura tra Grono e Lostallo.

danu, ats