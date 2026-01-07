  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Norme antincendio Dopo l'incendio di Crans-Montana, al via una campagna informativa nei Grigioni

SDA

7.1.2026 - 14:41

Dopo il tragico incendio nel bar "Le Constellation" a Crans-Montana, costato la vita a 40 persone, l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni ha lanciato una campagna informativa sulle norme antincendio. Ad essa partecipano anche Gastro Graubünden e Hotelleriesuisse Graubünden.
Dopo il tragico incendio nel bar "Le Constellation" a Crans-Montana, costato la vita a 40 persone, l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni ha lanciato una campagna informativa sulle norme antincendio. Ad essa partecipano anche Gastro Graubünden e Hotelleriesuisse Graubünden.
Keystone

Dopo il tragico incendio nel bar «Le Constellation» a Crans-Montana, l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni, assieme a Gastro Graubünden e HotellerieSuisse Graubünden, ha lanciato oggi una campagna informativa sulle norme di protezione antincendio.

Keystone-SDA

07.01.2026, 14:41

07.01.2026, 15:00

«Abbiamo ricevuto diverse domande dai Comuni, ma anche da parte di gestori locali, che non sono sicuri di quali siano i loro obblighi», ha dichiarato il direttore dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (GVG), Marc Handlery, ai microfoni della Radiotelevisione romancia RTR. A seguito dei numerosi interrogativi proprio oggi l'assicurazione ha mandato una newsletter riguardante la protezione antincendio a tutti i membri di Gastro Graubünden e HotellerieSuisse Graubünden.

«L'obiettivo è quello di ricordare ai gestori i loro obblighi legali in materia di protezione antincendio e di fornire loro strumenti di supporto, come ad esempio liste di controllo, schede informative e contatti per domande», ha detto Handlery a Keystone-ATS.

Vie di fuga libere e personale pronto areagire

Sui siti delle due organizzazioni di categoria sono elencati gli obblighi dei gestori. Le vie di fuga devono essere libere da ostacoli, utilizzabili in qualsiasi momento e devono essere chiaramente segnalate. Le vie di fuga determinano la capienza massima di un locale, «ad esempio massimo 50 persone con una sola uscita», si legge.

I dipendenti devono saper reagire in caso di incendio e sapere dove si trovano gli estintori. Questi ultimi assieme agli impianti di allarme antincendio devono essere controllati e pronti all'uso. Inoltre il fuoco deve essere gestito in modo da non causare esplosioni o incendi.

Controlli comunali solo a Coira e in Val Calanca

Nel Canton Grigioni i Comuni possono incaricare l'Assicurazione dei fabbricati cantonale per autorizzare e controllare gli immobili a rischio di incendio. La maggior parte dei Comuni retici scelgono questa via. Solo il Comune di Coira e quelli di Buseno, Calanca, Rossa e Santa Maria in Val Calanca hanno un esperto della protezione antincendio comunale, ha continuato Handlery.

Gli edifici ad alto rischio d'incendio e d'esplosione vengono controllati ogni due anni. Secondo l'ordinanza della Legge cantonale sulla protezione antincendio vengono controllati invece ogni cinque anni gli alberghi che ospitano più di 20 persone, edifici scolastici e locali in cui possono trattenersi più di 300 persone come sale multiuso, palestre, teatri, cinema e ristoranti. Ogni decennio vengono invece controllati spazi in cui possono trattenersi da 50 a 300 persone.

«Naturalmente ci sono anche degli obblighi che spettano al gestore o al proprietario. Essi non possono apportare modifiche strutturali senza l'autorizzazione della polizia del fuoco. Devono ad esempio assicurarsi che gli impianti siano sottoposti a manutenzione e che il personale sia adeguatamente formato. Per questo è sufficiente un controllo quinquennale», ha argomentato il direttore dell'Assicurazione fabbricati.

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
La Cattedrale di Lugano gremita per i funerali della giovane deceduta a Crans-Montana
Il gestore de «Le Constellation» aveva il divieto di esercitare il Francia. Ecco perché
Enzo Iacchetti: «In Frontaliers Sabotage recito un premier italiano idiota»
Dramma a Crans-Montana, crescono le critiche all'inchiesta: «Un veleno per le vittime»

Altre notizie

Tragedia. La Cattedrale di Lugano gremita per i funerali della giovane deceduta a Crans-Montana

TragediaLa Cattedrale di Lugano gremita per i funerali della giovane deceduta a Crans-Montana

Giornata di Lutto nazionale. In Ticino tutte le campane delle chiese suoneranno alle 14 e le bandiere saranno a mezz'asta

Giornata di Lutto nazionaleIn Ticino tutte le campane delle chiese suoneranno alle 14 e le bandiere saranno a mezz'asta

Ticino. Daniele Caverzasio lascia il Parlamento

TicinoDaniele Caverzasio lascia il Parlamento