La situazione al Piz Scerscen in Val Roseg si è normalizzata, scrive oggi il Comune di Pontresina (GR). L'anno scorso otto milioni di metri cubi di roccia e ghiaccio hanno investito la valle. Viene però sconsigliato di camminare sui detriti ancora instabili.

Stando a un'ultima valutazione del rischio è ancora possibile che si verifichino piene e colate detritiche. Ma la loro entità e la probabilità che ciò si verifichi sono diminuite, si legge nel rapporto del municipio.

Il Comune di Pontresina continuerà a monitorare l'evoluzione delle superfici e dei corsi d'acqua, in modo da individuare per tempo la formazione di laghi di grandi dimensioni. Il monitoraggio avverrà a intervalli regolari fino a quando la percentuale di ghiaccio non si sarà ridotta in modo significativo.

Nell'ultimo anno il volume della massa detritica è calato, passando dagli otto milioni di metri cubi staccatesi il 14 aprile 2024 agli attuali 4,6 milioni. Pure lo spessore è diminuito di otto metri, da 20 a 12. «Questi cambiamenti sono in parte dovuti alla compattazione dei detriti e principalmente alla diminuzione della massa di ghiaccio», scrive il municipio.