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Incidenti stradali Centauri feriti in due incidenti a Lantsch/Lenz e Rheinwald

SDA

12.6.2026 - 11:24

Il luogo dell'incidente in cui un motociclista tedesco è uscito di strada a Lantsch/Lenz (GR).
Il luogo dell'incidente in cui un motociclista tedesco è uscito di strada a Lantsch/Lenz (GR).
Keystone

Due motociclisti sono rimasti feriti in due incidenti distinti avvenuti ieri pomeriggio nei Grigioni. A Lantsch/Lenz un centauro tedesco è uscito di strada dopo una manovra di sorpasso. Mentre a Rheinwald un 27enne italiano ha perso il controllo della sua due ruote.

Keystone-SDA

12.06.2026, 11:24

12.06.2026, 11:30

Lo ha indicato la polizia cantonale dei Grigioni in una nota odierna.

Il 41enne tedesco, che viaggiava con un gruppo di motociclisti in direzione di Tiefecastel (GR), è finito su un sentiero a bordo strada dopo aver colpito vari paletti, viene precisato. Il malcapitato è stato trasportato dalla Rega all'Ospedale cantonale dei Grigioni a Coira.

Il centauro italiano, che stava viaggiando in direzione di Splügen, è stato trasportato in ambulanza all'Ospedale di Thusis.

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