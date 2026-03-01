Le vetture coinvolte nello scontro frontale a Klosters (GR). Keystone

È di due feriti gravi il bilancio di uno scontro frontale fra due auto avvenuta ieri a Klosters (GR). I due automobilisti di 20 e 26 anni sono stati elitrasportati in ospedale.

Keystone-SDA SDA

Stando a una nota odierna della polizia cantonale dei Grigioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 sulla Prättigauerstrasse, la strada cantonale H28, in un momento di forte traffico. Per motivi ancora da chiarire, il veicolo del ventenne è finito nella corsia opposta e si è scontrato con quello del ventiseienne.

Durante i rilievi dell'incidente, il traffico in entrambe le direzioni è rimasto bloccato per circa due ore.