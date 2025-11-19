  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Frontale tra un'auto e un camion a Schiers, due persone perdono la vita

SDA

19.11.2025 - 11:49

La collisione fra il camion e la macchina dei due coniugi deceduti è stata violenta.
La collisione fra il camion e la macchina dei due coniugi deceduti è stata violenta.
Keystone

Una donna di 71 anni e il marito di 77 sono deceduti a causa di un incidente frontale fra la loro auto e un camion, avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada nazionale in Prettigovia, a Schiers, nel Canton Grigioni.

Keystone-SDA

19.11.2025, 11:49

19.11.2025, 11:51

Lo scontro si è verificato alle 15.30, si legge in una nota odierna della polizia cantonale. La coppia stava viaggiando da Landquart verso Davos.

In una leggera curva a sinistra all'altezza di Schiers, la donna ha superato il centro della carreggiata, mentre sulla corsia opposta si stava avvicinando il mezzo pesante. Il conducente 24enne ha tentato di schivare l'automobile dei coniugi con una frenata. La manovra non ha però evitato l'impatto.

A causa della violenta collisione, l'automobilista è deceduta sul posto. Il marito è rimasto incastrato nel veicolo fortemente danneggiato. Ha ricevuto le prime cure mediche e poi è stato elitrasportato all'ospedale cantonale di Coira, dov'è però deceduto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti diversi soccorritori. Il Care Team Grischun ha assistito l'autista dell'autotreno. Erano presenti anche i collaboratori dell'Ufficio tecnico dei Grigioni, diverse pattuglie della polizia e un servizio di soccorso stradale. La polizia cantonale sta chiarendo le cause dell'incidente insieme alla procura.

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Un'insegnante ha inserito un tampone in una 13enne durante un campo estivo in Ticino?
Il mercatino di Natale a Zurigo vieta i contanti e minaccia multe molto salate
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Quando Senderos teneva in braccio una stella dell'attuale Nazionale

Altre notizie

Grigioni. Sempre più passeggeri sulla linea del Bernina, +71% in tre anni

GrigioniSempre più passeggeri sulla linea del Bernina, +71% in tre anni

Dopo la chiusura in aprile. Riapertura del Casinò a St. Moritz? Ogni decisione rinviata al 2028

Dopo la chiusura in aprileRiapertura del Casinò a St. Moritz? Ogni decisione rinviata al 2028

Al voto il 30 novembre. L'era dei vitalizi per i ministri retici potrebbe giungere al termine

Al voto il 30 novembreL'era dei vitalizi per i ministri retici potrebbe giungere al termine