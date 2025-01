Due morti in incidenti sulle piste da sci negli ultimi giorni

Due morti sulle piste da sci grigionesi (immagine illustrativa) sda

Due persone sono morte nei Grigioni negli scorsi giorni in seguito a incidenti avvenuti sulle piste da sci.

Keystone-SDA, ats SDA

Venerdì un 55enne è caduto mentre stata sciando con il figlio nel comprensorio di Tschiertschen, 7 km a sud-est in linea d'area rispetto a Coira.

Lo sciatore ha poi raggiunto con i propri mezzi la sua casa di vacanza, dove è morto il giorno successivo.

In un comunicato la polizia afferma di essere alla ricerca di testimoni, in particolare la donna coi capelli biondi che si è avvicinata all'uomo e le ha offerto il suo aiuto dopo la caduta.

Chiunque sia in grado di fornire informazioni sull'incidente è pregato di contattare la polizia di Coira al numero 081 257 73 00.

Incidente fatale a Klosters

Il secondo incidente mortale è avvenuto ieri pomeriggio sulle piste di Davos-Parsenn: un 24enne germanico si è scontrato con un altro sciatore nei pressi della partenza dello scilift «Kreuzweg», in territorio del comune di Klosters.

Dopo l'impatto il giovane è andato a cozzare contro un cartello informativo. Malgrado questo fosse rivestito di gommapiuma, il tedesco ha perso i sensi.

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori e della Rega, il giovane è deceduto sul posto. Il secondo sciatore coinvolto è rimasto solo leggermente ferito. Le autorità competenti hanno aperto un'inchiesta per far luce sull'accaduto, indica oggi la polizia cantonale in una nota.