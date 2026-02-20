  1. Clienti privati
Grigioni Nell'ultimo anno EKW Engadina ha prodotto più elettricità rispetto alla media

SDA

20.2.2026 - 11:37

La diga Punt dal Gall, alta 130 metri, situata sul confine fra Grigioni e Italia è una delle opere più imponenti della EKW. (immagine d'archivio)
La diga Punt dal Gall, alta 130 metri, situata sul confine fra Grigioni e Italia è una delle opere più imponenti della EKW. (immagine d'archivio)
Keystone

L'Azienda elettrica engadinese (EKW) ha prodotto nell'ultimo anno d'esercizio, con un totale di 1,382 miliardi di chilowattora (kWh), più elettricità rispetto alla media pluriennale. Al contempo, è riuscita a ridurre i costi di produzione.

Keystone-SDA

20.02.2026, 11:37

La produzione energetica si attesta al 5,38% al di sopra della media pluriennale, indica una nota odierna della EKW. Con 4,87 centesimi per kWh l'azienda di Zernez (GR), è riuscita a ridurre ulteriormente i costi di produzione.

I comuni concessionari e il Cantone dei Grigioni incassano nell'esercizio 2024/2025 dall'Azienda elettrica engadinese un totale di 20 milioni di franchi, per lo sfruttamento delle acque e in imposte sugli impianti idrici; l'anno precedente erano stati 26 milioni, viene precisato nella nota.

L'azienda comunica inoltre di avere investito circa 11 milioni di franchi in progetti di rinnovo e protezione degli impianti nel corso dell'ultimo anno finanziario.

L'impianto engadinese fornisce l'energia prodotta agli azionisti, che poi rimborsano i costi. I maggiori azionisti sono il gruppo energetico bernese (BKW), che detiene una quota del 30% e il gruppo Alpiq, di Losanna (22%). Il Cantone dei Grigioni detiene il 14% del capitale azionario.

