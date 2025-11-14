Circa 12 tonnellate di acciaio cadono sull'autostrada A13 a Splügen

GrigioniCirca 12 tonnellate di acciaio cadono sull'autostrada A13 a Splügen
SDA
14.11.2025 - 09:36
Un elemento in acciaio del peso di 12 tonnellate è caduto da un semirimorchio sull'autostrada A13 a Splügen (GR) ieri, giovedì, sera. Il manto stradale, pur avendo subito gravi danni, ha potuto essere riparato nella notte, ha indicato la polizia cantonale retica in una nota odierna.
Keystone-SDA
14.11.2025, 09:36
14.11.2025, 09:38
SDA
Il carico sul semirimorchio non era sufficientemente assicurato, hanno precisato gli inquirenti. Il recupero dell'elemento in acciaio, uno stampo per la produzione di paraurti per veicoli, è durato diverse ore.