Grigioni Circa 12 tonnellate di acciaio cadono sull'autostrada A13 a Splügen

SDA

14.11.2025 - 09:36

L'elemento in acciaio, stando alla polizia, pesa 12 tonnellate.
Un elemento in acciaio del peso di 12 tonnellate è caduto da un semirimorchio sull'autostrada A13 a Splügen (GR) ieri, giovedì, sera. Il manto stradale, pur avendo subito gravi danni, ha potuto essere riparato nella notte, ha indicato la polizia cantonale retica in una nota odierna.

Il carico sul semirimorchio non era sufficientemente assicurato, hanno precisato gli inquirenti. Il recupero dell'elemento in acciaio, uno stampo per la produzione di paraurti per veicoli, è durato diverse ore.

