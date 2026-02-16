  1. Clienti privati
Subentrerà a Silva Brocco-Ponzio Elena Bertossa nuova segretaria generale della Pro Grigioni Italiano

SDA

16.2.2026 - 14:52

Elena Bertossa è la nuova segretaria generale della Pro Grigioni Italiano.
Elena Bertossa è la nuova segretaria generale della Pro Grigioni Italiano.
Keystone

Il Consiglio direttivo della Pro Grigioni Italiano (PGI) ha nominato Elena Bertossa quale nuova segretaria generale. L'attuale operatrice culturale del Moesano comincerà il suo nuovo incarico ad aprile. Bertossa subentrerà a Silva Brocco-Ponzio, in carica dal 2022.

Keystone-SDA

16.02.2026, 14:52

16.02.2026, 14:55

La neonominata segretaria generale è cresciuta nel Moesano e dopo gli studi all'Accademia di Belle Arti di Firenze si è trasferita ad Amburgo. Fino al 2021 ha collaborato con lo Stage Theater an der Elbe. Nel 2023 è diventata operatrice culturale della PGI Moesano ed ha collaborato allo sviluppo di progetti sovraregionali, scrive oggi il Comitato direttivo in un comunicato.

Con l'uscita di Elena Bertossa, il posto di operatore culturale della PGI Moesano si libera. Il Comitato ha così già indetto un concorso per la ricerca una nuova persona, che progetti, realizzi ed accompagni attività culturali nel Moesano.

