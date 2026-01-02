  1. Clienti privati
Ricercati In Engadina una famiglia si rovescia con l'auto a noleggio e fugge

SDA

2.1.2026 - 11:55

Il veicolo abbandonato in mezzo alla strada.
Keystone

Una famiglia di quattro persone ha avuto un incidente con un'auto a noleggio nei pressi di Silvaplana (GR) nella notte di Capodanno e poi è fuggita senza essere identificata. L'auto, una BMW bianca immatricolata in Francia, era equipaggiata con pneumatici estivi.

La famiglia, composta da un uomo, due donne e un giovane, poco dopo mezzanotte si era messa in viaggio da St. Moritz in direzione di Sils, precisa una nota odierna della polizia cantonale.

Alla rotatoria ubicata nelle vicinanze del campeggio di Silvaplana, la vettura ha sbandato, capottandosi.

La famiglia – attualmente ricercata – si è poi dileguata.

