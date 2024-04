La diga di Marmorera, nei Grigioni. (Immagine d'archivio) Keystone

L'azienda elettrica della città di Zurigo (ewz) sta esaminando la possibilità di innalzare la diga del lago Marmorera (GR) di 14 metri. Ciò richiederebbe anche lo spostamento della strada del passo dello Julier. Una decisione in merito è attesa quest'estate.

SDA

In un'intervista rilasciata oggi al quotidiano grigionese «Bündner Tagblatt», il direttore dell'ewz Benedikt Loepfe ha dichiarato che il progetto di innalzamento della diga è già in fase avanzata. Inoltre, sono già in corso «ottime» discussioni con l'Ufficio federale delle strade (Ustra) per quanto riguarda la strada del passo da riposizionare. Quest'ultima ha comunque bisogno di essere rinnovata.

Dato che quest'anno l'ewz ha già dovuto rinunciare a due grandi progetti di energia solare nei Grigioni, questa sarebbe un'opportunità per promuovere ulteriormente l'energia idroelettrica. Nell'interesse della sicurezza di approvvigionamento della Svizzera, è importante trovare una soluzione comune per innalzare la diga, ha dichiarato Loepfe nell'intervista. Questo progetto potrebbe produrre altri 50 GWh di energia elettrica all'anno.

Alla fine di gennaio, gli elettori di Surses (GR) hanno chiaramente respinto all'assemblea comunale un impianto solare ewz che avrebbe prodotto 66 GWh di elettricità all'anno. A fine marzo, la società zurighese ha cancellato i piani per un altro impianto solare su larga scala a Splügen-Tambo (GR), che avrebbe prodotto dodici gigawattora di elettricità all'anno.

mafr, ats