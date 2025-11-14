  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Giustizia La procura retica impugna la sentenza dell'ex giudice condannato per violenza carnale

SDA

14.11.2025 - 15:49

L'ex giudice condannato lavorava al Tribunale amministrativo dei Grigioni di Coira, qui raffigurato. (immagine d'archivio)
L'ex giudice condannato lavorava al Tribunale amministrativo dei Grigioni di Coira, qui raffigurato. (immagine d'archivio)
Keystone

Il pubblico ministero dei Grigioni ha rinviato la sentenza dell'ex giudice del Tribunale amministrativo retico, condannato quasi un anno fa per violenza carnale contro un ex praticante, al Tribunale d'appello dei Grigioni. La notizia è stata anticipata oggi dal «Regionaljournal Ostschweiz» della SRF.

Keystone-SDA

14.11.2025, 15:49

14.11.2025, 15:54

Il pubblico ministero non ha tuttavia motivato la sua decisione di impugnare la sentenza, viene precisato sulle onde della SRF. Starà quindi al Tribunale d'appello riesaminare il processo e pronunciarsi nuovamente al riguardo.

Il 50enne è colpevole di violenza carnale, ripetute molestie sessuali e ripetute minacce, aveva scritto il Tribunale regionale Plessur nelle motivazioni della sentenza pubblicate a fine ottobre.

L'ex giudice è stato condannato a una pena detentiva di 23 mesi con la condizionale, a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da 90 franchi e una multa di 2'300 franchi. L'uomo deve inoltre risarcire alla vittima 17'000 franchi.

Tali motivazioni erano arrivate a quasi un anno di distanza dal processo. L'udienza aveva avuto luogo il 31 ottobre e il primo novembre 2024 all'interno dell'edificio del Gran Consiglio a Coira. La violenza invece risale al 31 dicembre 2021.

La Procura aveva dal canto suo chiesto una pena detentiva di due anni e mezzo, con almeno sei mesi di carcere, viene ricordato al Radiojournal. A seguito delle minacce, contenute in una lettera che l'uomo ha inviato alla vittima e al suo compagno, il pubblico ministero aveva inoltre richiesto una pena pecuniaria di 5'400 franchi (60 aliquote giornaliere da 90 franchi).

Giustizia?. Ancora nessuno sviluppo nel caso dell'ex giudice retico condannato per violenza carnale. Ecco perché

Giustizia?Ancora nessuno sviluppo nel caso dell'ex giudice retico condannato per violenza carnale. Ecco perché

I più letti

Gianni Rivera spiega perché l'Italia non è più una big e chi è l'unico in Serie A che lo fa ancora sognare
L'Euro crolla al minimo storico sul franco, ecco il tasso di cambio
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
L'accordo sui dazi di Trump è un successo per la Svizzera - con un retrogusto amaro
Ariana Grande racconta la battaglia contro la depressione: «La musica mi ha salvata»

Altre notizie

Pericolo di frana. Brienz sarà accessibile solo tre giorni a settimana

Pericolo di franaBrienz sarà accessibile solo tre giorni a settimana

Ticino. Il Municipio chiede oltre 500'000 franchi per smaltire le macerie dell'ex Macello di Lugano

TicinoIl Municipio chiede oltre 500'000 franchi per smaltire le macerie dell'ex Macello di Lugano

Principio d'incendio. Denso fumo in una ditta a Cadempino, quattro intossicati

Principio d'incendioDenso fumo in una ditta a Cadempino, quattro intossicati