Il progetto Fairtrail Grigioni, lanciato nel 2019, ha confermato nel 2025 il miglioramento della coesistenza tra escursionisti e mountain biker sui sentieri grigionesi, con meno conflitti e all'insegna del rispetto reciproco. Lo dimostrano l'analisi dei reclami, il sondaggio tra gli utenti e i riscontri raccolti sul posto dagli ambasciatori Fairtrail.

Nonostante un marcato utilizzo sia da escursionisti sia da ciclisti, ci sono stati pochi conflitti tra i due tipi di utenti, indica l'Amministrazione cantonale grigionese in una nota odierna.

«In totale lo scorso anno su oltre 11'000 chilometri di sentieri escursionistici segnalati, circa 4500 chilometri di percorsi segnalati per mountain bike e un utilizzo turistico molto elevato sono stati registrati 114 reclami da parte di escursionisti e 40 segnalazioni di amanti della mountain bike», viene precisato.

Solo 18 segnalazioni, una cifra quasi dimezzata rispetto all'anno precedente, concernevano conflitti fra escursionisti e ciclisti, prosegue la nota. La maggior parte dei reclami interessa infatti piuttosto la rete di sentieri, la segnaletica e le infrastrutture.

Condivisione sentieri funziona

Il sondaggio fra gli utenti 2025 ha anch'esso mostrato un esito positivo, fra le 900 persone intervistate, tre quarti si sono dette soddisfatte della condivisione dei sentieri.

Il principio di Fairtrail viene promosso direttamente sui sentieri dagli ambasciatori, i cosiddetti «Fairdinand». Nel corso di 68 giornate di intervento, oltre una trentina di «Fairdinand» hanno potuto dialogare con 6'000 utenti. Hanno così appurato che spesso i conflitti sono causati da animali da pascolo, passaggi attraverso recinzioni o spazi naturali sensibili piuttosto che fra utenti.

Il progetto grigionese funge da modello anche in altre regioni svizzere, quali il Vallese e la Svizzera centrale, che hanno adottato versioni analoghe, conclude la nota.