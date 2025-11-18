  1. Clienti privati
Grigioni La ferrovia retica acquista otto nuovi veicoli per 57 milioni

SDA

18.11.2025 - 12:28

Un veicolo ferroviario della ditta tedesca Windhoff. La Ferrovia retica acquisterà otto veicoli di questo tipo.
Keystone

La Ferrovia Retica (FR) investe 57 milioni di franchi in otto nuovi veicoli per il servizio ferroviario. Non si tratta di vagoni per passeggeri, bensì di mezzi da cantiere. Secondo un comunicato della FR, sono multifunzionali e sostituiscono i modelli precedenti ormai obsoleti.

Keystone-SDA

18.11.2025, 12:28

18.11.2025, 12:45

I veicoli di servizio ferroviario dispongono di un impianto gru, un verricello, una benna o una piattaforma di lavoro e, a seconda della situazione, possono essere ampliati con una draga aspirante o una fresa da neve, ha comunicato oggi la FR. I nuovi veicoli verranno utilizzati nei sei distretti ferroviari e nella costruzione di cavi e hanno lo scopo di «fornire una logistica più efficiente», scrive l'azienda di trasporto.

Un altro motivo per il nuovo acquisto è anche la flotta di veicoli di servizio attuale in parte obsoleta. Le prestazioni dei motori, ad esempio, non soddisfano più i requisiti odierni. Inoltre, per alcuni modelli non sono quasi più disponibili pezzi di ricambio. Con l'aumento dell'attività edilizia, sono quindi necessari «veicoli multifunzionali e versatili».

Gli otto veicoli sono prodotti dall'azienda tedesca Windhoff. La FR intende metterli in servizio nel 2029.

