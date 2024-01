La Ferrovia retica (FR) è costretta a sostituire il 3 percento dei suoi treni con autobus a causa della carenza di macchinisti. Ciò riguarda, tra l'altro, la linea da Coira ad Arosa. Keystone

La Ferrovia retica (FR) dovrà sostituire il 3% dei suoi servizi ferroviari con autobus a causa della carenza di macchinisti. Queste soluzioni saranno applicate a partire dall'11 marzo fino al cambio di orario del 2025.

Le misure riguardano le linee Coira-Arosa e Coira-Disentis/Mustér (GR), dove i treni saranno sostituiti da autobus nelle ore non di punta. La FR ha comunicato oggi che la decisione interesserà un treno per Arosa al mattino e tre la sera. Gli autobus saranno utilizzati durante i fine settimana invernali anche per sostituire i quattro treni stagionali a cadenza semioraria per Arosa.

Sulla linea della Surselva, un treno serale sarà rimpiazzato da un autobus tra Ilanz e Disentis/Mustér. Mentre il treno avventura «Ruinaulta» sarà soppresso per tutto il 2024. Deve essere adattato anche il sistema di gestione dei «semitreni» che si dividono nelle stazioni per poi raggiungere destinazioni differenti.

«È stata una decisione molto difficile», ha dichiarato il direttore della FR Renato Fasciati nel comunicato stampa. Stiamo facendo tutto il possibile, attraverso diverse misure, per migliorare la situazione il più rapidamente possibile.

danu, ats