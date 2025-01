La linea ferroviaria del Bernina è attualmente chiusa per motivi di sicurezza. Keystone

Il passo del Bernina è chiuso, sia per il traffico stradale che per quello ferroviario. Interrotto anche il tratto verso Tirano. Pure la strada fra Sils in Engadina (GR) e Maloja è bloccata per motivi di sicurezza.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

I prossimi aggiornamenti seguiranno nel pomeriggio.

A seguito delle abbondanti nevicate, la linea ferroviaria del Bernina fra Pontresina (GR) e Poschiavo rimane chiusa per motivi di sicurezza, scrive stamattina la Ferrovia retica (FR) in una nota. La prossima valutazione verrà fatta alle 15.

Dato che anche la strada è chiusa, la Valposchiavo al momento rimane isolata a nord. Il prossimo aggiornamento sulla situazione dei passi attualmente chiusi, si legge sul sito dell'Ufficio tecnico grigionese, verrà fornito alle 16.

La FR ha comunicato inoltre, che pure il collegamento ferroviario fra Poschiavo e Tirano è interrotto a causa di un guasto alla cabina di apparati centrali della stazione di Poschiavo. Per questo tratto verrà attivato un servizio di sostituzione dei treni.