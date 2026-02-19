  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Frana del Pizzo Cengalo, processo previsto a fine estate

SDA

19.2.2026 - 09:34

A nove anni dalla frana del Pizzo Cengalo cinque imputati - per i quali vale la presunzione di innocenza - andranno a processo. La corte regionale Maloja dovrà accertare eventuali responsabilità legate alla morte di otto escursionisti a seguito della frana del 23 agosto 2017.
A nove anni dalla frana del Pizzo Cengalo cinque imputati - per i quali vale la presunzione di innocenza - andranno a processo. La corte regionale Maloja dovrà accertare eventuali responsabilità legate alla morte di otto escursionisti a seguito della frana del 23 agosto 2017.
Keystone

Il processo per accertare eventuali responsabilità legate alla morte di otto escursionisti a seguito della frana del Pizzo Cengalo in Val Bregaglia nel 2017 si terrà a fine estate o in autunno. Lo si evince oggi dalla pagina online del Tribunale regionale Maloja.

Keystone-SDA

19.02.2026, 09:34

19.02.2026, 09:43

«Il dibattimento si terrà probabilmente nella settimana 35, eventualmente nella settimana 41, del 2026», si legge oggi sul sito della corte regionale. L'atteso processo si svolgerà dunque o a fine agosto – proprio la settimana che seguirebbe il nono anniversario dalla frana – o a inizio ottobre.

L'udienza era stata inizialmente fissata a fine 2024, di seguito è stata posticipata per due volte. In settembre dell'anno scorso il portavoce dei Tribunali grigionesi aveva dichiarato che la corte aveva emanato alcune ordinanze procedurali e inoltre era stato necessario raccogliere ulteriori prove.

Il processo avverrà a nove anni dalla frana di oltre tre milioni di metri cubi di roccia, che travolse con sé otto escursionisti: quattro tedeschi, due austriaci e due svizzeri.

Cinque persone al banco degli imputati

Cinque imputati dovranno rispondere per omicidio plurimo colposo. Si tratta di due alti funzionari dell'Ufficio cantonale foreste e pericoli naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore del Comune di Bregaglia e l'allora sindaca Anna Giacometti. Per tutti vale il principio di presunzione di innocenza.

La corte con sede a St. Moritz dovrà chiarire se nei giorni e nelle settimane precedenti la frana gli imputati abbiano valutato erroneamente la situazione di pericolo e se avrebbero dovuto chiudere le strade e i sentieri nella Val Bondasca.

I più letti

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Una medaglia emozionante per Camille Rast: «La volevo così tanto per lui!»
Bimbo vittima di un errore medico a Napoli, impossibile il trapianto di un nuovo cuore
Gol dell'Inter sotto accusa, Urs Meier non ha dubbi: «Fallo di mano evidente»

Altre notizie

Dopo gli interrogatori. Disposto l'arresto dei due uomini fermati per la rapina di mercoledì a Lugano

Dopo gli interrogatoriDisposto l'arresto dei due uomini fermati per la rapina di mercoledì a Lugano

Grigioni. La galleria paravalanghe sul Passo del Bernina verrà allungata

GrigioniLa galleria paravalanghe sul Passo del Bernina verrà allungata

Ticino. Tentata rapina in una gioielleria di Lugano, due fermi e due feriti lievi

TicinoTentata rapina in una gioielleria di Lugano, due fermi e due feriti lievi