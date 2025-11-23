Non si registrano feriti nella frana che ieri sera ha parzialmente seppellito una casa a Maladers, nei pressi di Coira. Keystone

Una frana ha parzialmente seppellito una casa a Maladers (GR), nei pressi di Coira, ieri sera. Non ci sono stati feriti, ha indicato la polizia municipale di Coira in una nota.

Keystone-SDA SDA

La frana si è staccata dal pendio dietro la casa, travolgendola, ha scritto la polizia municipale, precisando che la segnalazione è arrivata poco dopo le 21:30.

Due residenti hanno dovuto essere tratti in salvo dalla loro casa dai pompieri della città di Coira, si legge nella nota. Una volta terminati i lavori di sgombero, i residenti potranno tornare nelle loro case, ha dichiarato un portavoce della polizia municipale all'agenzia Keystone-ATS. Non sussiste alcun pericolo di ulteriori frane.

Lo scoscendimento ha portato via il tetto di un annesso della casa in questione, ha detto il portavoce. In una foto fornita dalla polizia si vede come la frana abbia raggiunto due abitazioni. Le case non sono state danneggiate, ha precisato il portavoce.

Causa ancora poco chiara

Il motivo per cui il pendio si è mosso non è ancora chiaro, ha affermato il portavoce. Si presume che ci sia stata una fuoriuscita di acqua dalle tubature, un'indagine dovrà accertare se questa sia stata la causa della frana.

Anche la Arosastrasse, che attraversa il comune, è stata parzialmente sepolta. Per consentire le operazioni di sgombero e messa in sicurezza, la strada è rimasta completamente chiusa al traffico per circa due ore.