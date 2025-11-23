  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Una frana seppellisce parzialmente una casa a Maladers, nessun ferito

SDA

23.11.2025 - 08:12

Non si registrano feriti nella frana che ieri sera ha parzialmente seppellito una casa a Maladers, nei pressi di Coira.
Non si registrano feriti nella frana che ieri sera ha parzialmente seppellito una casa a Maladers, nei pressi di Coira.
Keystone

Una frana ha parzialmente seppellito una casa a Maladers (GR), nei pressi di Coira, ieri sera. Non ci sono stati feriti, ha indicato la polizia municipale di Coira in una nota.

Keystone-SDA

23.11.2025, 08:12

23.11.2025, 09:12

La frana si è staccata dal pendio dietro la casa, travolgendola, ha scritto la polizia municipale, precisando che la segnalazione è arrivata poco dopo le 21:30.

Due residenti hanno dovuto essere tratti in salvo dalla loro casa dai pompieri della città di Coira, si legge nella nota. Una volta terminati i lavori di sgombero, i residenti potranno tornare nelle loro case, ha dichiarato un portavoce della polizia municipale all'agenzia Keystone-ATS. Non sussiste alcun pericolo di ulteriori frane.

Lo scoscendimento ha portato via il tetto di un annesso della casa in questione, ha detto il portavoce. In una foto fornita dalla polizia si vede come la frana abbia raggiunto due abitazioni. Le case non sono state danneggiate, ha precisato il portavoce.

Causa ancora poco chiara

Il motivo per cui il pendio si è mosso non è ancora chiaro, ha affermato il portavoce. Si presume che ci sia stata una fuoriuscita di acqua dalle tubature, un'indagine dovrà accertare se questa sia stata la causa della frana.

Anche la Arosastrasse, che attraversa il comune, è stata parzialmente sepolta. Per consentire le operazioni di sgombero e messa in sicurezza, la strada è rimasta completamente chiusa al traffico per circa due ore.

I più letti

Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
«Lara Gut-Behrami non meriterebbe certo una fine del genere»
La mamma di Federica Brignone: «Ha rischiato l'amputazione, ora vorrei che smettesse»
Per MeteoSvizzera è presto per dire che sarà «l'inverno del secolo»

Altre notizie

Ticino. Filmato un lupo nel nucleo di Vergeletto, in Valle Onsernone. Ecco il video

TicinoFilmato un lupo nel nucleo di Vergeletto, in Valle Onsernone. Ecco il video

A9 Como-ChiassoChiusura notturna

Incidente. Un'auto finisce contro un muro a Melide, uno dei quattro riporta traumi medio gravi

IncidenteUn'auto finisce contro un muro a Melide, uno dei quattro riporta traumi medio gravi

NewsA Maladers una frana colpisce una casa