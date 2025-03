Un 54enne ha rapinato martedì scorso il negozio di una stazione di servizio a Coira Masans. L'uomo è poi fuggito col bottino. 35 ore dopo è finito in manette. Keystone

La polizia cantonale dei Grigioni ha arrestato un rapinatore svizzero di 54 anni che, martedì scorso, aveva derubato un negozio in una stazione di servizio a Coira Masans, minacciando la cassiera con una pistola. 35 ore dopo è finito in manette.

Keystone-SDA SDA

La notte stessa dell'accaduto la polizia municipale di Coira assieme alla polizia cantonale hanno cercato l'uomo fuggito con il bottino, ma senza trovarne traccia. Solo «indagini approfondite» in collaborazione con la procura pubblica hanno avuto successo, ha scritto la polizia cantonale oggi in un comunicato. L'autore del furto, un 54enne, ha confessato, ma il suo movente non è ancora chiaro, è stato dichiarato a Keystone-ATS.

La cassiera, che è stata minacciata dal rapinatore svizzero con una pistola, sta attualmente ricevendo sostegno psicologico, ha detto un portavoce della polizia.