Grigioni Il Gran Consiglio retico dibatte sugli sgravi fiscali per le famiglie

SDA

28.8.2025 - 11:56

Il Gran Consiglio retico dibatte oggi a Coira sugli sgravi fiscali per famiglie, coppie con doppio reddito e lavoratori qualificati. (immagine d'archivio)
Il Gran Consiglio retico dibatte oggi a Coira sugli sgravi fiscali per famiglie, coppie con doppio reddito e lavoratori qualificati. (immagine d'archivio)
Keystone

Le famiglie, le coppie con doppio reddito e specialisti dovrebbero beneficiare di sgravi fiscali nei Grigioni. Il Gran Consiglio retico ha avviato oggi l'esame di un progetto fiscale che prevede deduzioni per i figli, per le spese di assistenza all'infanzia o l'aumento delle franchigie.

Keystone-SDA

28.08.2025, 11:56

28.08.2025, 11:59

La revisione parziale della legge cantonale sulle imposte dà seguito a una mozione presentata dal granconsigliere liberale Oliver Hohl nel 2022. Questa chiede uno sgravio fiscale per i tre gruppi di popolazione in questione. L'obiettivo è quello di aumentare l'attrattiva del Cantone per le famiglie e gli specialisti e contrastare la carenza di questi ultimi nei Grigioni.

Già nel dibattito preliminare, il gruppo parlamentare del PS ha criticato le deduzioni fiscali previste. Queste, infatti, alleggerirebbero molto meno i redditi bassi rispetto a quelli alti. «Non è giusto che i figli dei ricchi beneficino di sgravi fiscali maggiori rispetto a quelli dei lavoratori a basso reddito», ha affermato il deputato socialista Lukas Horrer.

L'entrata in materia della revisione parziale della legge fiscale è stata comunque praticamente incontrastata: solo tre granconsiglieri del Centro hanno votato contro.

