Grigioni Graubünden Cultura lancia una formazione per guide culturali

SDA

13.12.2025 - 10:00

Un gruppo di turisti si incammina verso il villaggio di Heidi vicino a Maienfeld. (immagine d'archivio)
Un gruppo di turisti si incammina verso il villaggio di Heidi vicino a Maienfeld. (immagine d'archivio)
Keystone

L'anno prossimo graubünden Cultura proporrà dei corsi per formare guide di musei e altre istituzioni culturali. L'intento è di sgravare queste ultime e rendere più professionale la figura delle guide.

Keystone-SDA

13.12.2025, 10:00

13.12.2025, 10:05

Un quadro, il panorama linguistico grigionese, un ghiacciaio: aneddoti e curiosità legati al territorio possono nascondersi ovunque. Ma come raccontarli in modo efficace? Con quali strumenti? E come si possono trasmettere queste conoscenze a un gruppo di persone? Sono alcuni dei punti che verranno insegnati nei corsi per guide culturali, che verranno proposti per la prima volta nel corso del 2026.

Carenza di fondi e personale

Il progetto è stato elaborato da Tobias Heinisch su incarico di graubünden Cultura, associazione che si occupa di promuovere la diversità culturale nei Grigioni. L'idea nasce da una fotografia della situazione attuale nel Cantone. «Ci sono in totale 17 organizzazioni turistiche. La maggior parte è relativamente piccola», ha spiegato Heinisch in un'intervista a Keystone-ATS. Le istituzioni sono confrontate con risorse finanziarie e di personale limitate. Mancano dunque i mezzi per reclutare e formare nuovi aiutanti, che raccontino il territorio ai turisti. Una situazione totalmente diversa rispetto ai Paesi vicini come Austria e Italia, dove la figura di guida è una professione protetta. «Da noi il grado di professionalità è quasi pari a zero», ha continuato Heinisch.

Da questo scatto sono state gettate le basi per creare dei corsi di formazione per guide culturali. «I corsi avranno un livello accessibile a tutti, non accademico», ha puntualizzato Heinisch. E questo si rispecchia anche nei costi, che secondo il responsabile dovrebbero aggirarsi nell'ordine di alcune centinaia di franchi per modulo.

Corsi su storia, arte, lingue e paesaggio

Al momento i moduli centrali, presentati anche sul sito web dell'associazione, sono cinque: modulo base, storia, arte, lingue e paesaggio. Per ogni singolo blocco viene rilasciato un attestato specifico, mentre il pacchetto complessivo forma il «Certificato di Guida dei Grigioni». I corsi dureranno dai due ai tre giorni e verranno proposti con il supporto dell'associazione Wanderwege Graubünden e il centro di competenza alpino per la formazione continua Polo Poschiavo. Le formazioni si terranno sia in tedesco che in italiano.

Più avanti i singoli campi potranno essere approfonditi su singoli aspetti tematici e regionali, come ad esempio la storia del traffico nei Grigioni.

Secondo Heinisch la formazione di guide culturali riscuote curiosità anche al di là dei confini cantonali. «Nella Svizzera orientale ci è stato segnalato interesse. Soprattutto per i corsi di base, che si concentrano sulle competenze e meno sui contenuti, è possibile pensare a un coinvolgimento anche di altre regioni della Svizzera», ha concluso il responsabile del progetto.

