Soglio e Casaccia si trasformeranno in un set cinematografico. Da maggio ad agosto verrà girata una nuova serie su Heidi in Val Bregaglia. (immagine d'archivio) Keystone

A maggio inizieranno le riprese per una nuova pellicola su Heidi, che si girerà fra Casaccia e Soglio, in Val Bregaglia. La serie verrà mandata in onda sui canali televisivi di RTL e SRF nel 2027.

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A 145 anni dalla pubblicazione del romanzo di Johanna Spyri, Heidi torna sul grande schermo. Una sfida per le alte aspettative dopo il cartone culto degli anni '70 e i vari adattamenti cinematografici. L'ultimo risale al 2015 con la partecipazione del noto attore svizzero Bruno Ganz.

La nuova serie non racconterà solo le avventure senza tempo della giovane pastorella tra le montagne svizzere, ma anche il suo percorso verso l'età adulta, ha scritto recentemente la Radiotelevisione svizzerotedesca SRF in un comunicato. La serie verrà prodotta da DCM Svizzera e Gaumont. La regia è di Johannes Bachmann e Isa Prahl.

Comparse senza piercing e tatuaggi

La protagonista della serie verrà interpretata dalla giovane attrice zurighese Neah Hefti. Per la ricerca di comparse la produzione ha lanciato un appello alla popolazione della Val Bregaglia. Ieri presso l’Hotel Helvetia a Vicosoprano il team delle riprese ha organizzato un incontro per gli interessati.

La produzione è alla ricerca di bambini, cani, cacciatori e cantanti jodel, interessati a comparire nella nuova serie. L'importante è che le figure rispettino la verosimiglianza con l'atmosfera di 145 anni fa. Sono dunque vietati piercing, tatuaggi, tinte o rasature. Benvenute invece barbe, baffi e capelli lunghi.

I produttori vogliono evocare le caratteristiche di un villaggio alpino, motivo per il quale nel paese di Soglio verranno apportate delle modifiche scenografiche. Esse rimarranno unicamente durante il periodo delle riprese, dall'11 maggio all'11 agosto. Saranno ricreate scene della vita quotidiana del tempo: alla fontana coi vestiti da lavare, nei campi a fare il fieno, nella locanda a giocare alle carte e nei boschi a cacciare.