L'hotel Waldhaus Flims KEYSTONE

La chiusura, almeno temporanea, dell'hotel a cinque stelle grigionese Waldhaus Flims, in difficoltà, preoccupa le autorità locali. Il Comune di Flims offre sostegno alla direzione dell'albergo, ma esclude un impegno finanziario.

La chiusura temporanea è estremamente deplorevole per il personale, per il settore turistico e per Flims, scrive oggi il Comune in una nota. La responsabilità è ora dei proprietari dell'albergo, ossia la società di investimento statunitense Z Capital Partners.

Il Comune intende sostenere e accompagnare la direzione e il personale dell'hotel. Tuttavia, non ci sarà assolutamente alcun coinvolgimento finanziario, ha spiegato a Keystone-ATS il sindaco Martin Hug.

Le speculazioni sull'hotel vanno evitate, scrive il Comune. L'obiettivo è trovare una soluzione a lungo termine per l'unico hotel a cinque stelle della destinazione turistica di Flims-Laax-Falera. «Tuttavia, ciò richiede la volontà del proprietario del Waldhaus Flims di avviare una trattativa e l'intenzione autentica di trovare una soluzione duratura e valida per tutte le parti coinvolte», dichiara Hug, citato nel comunicato.

«Ripetuti danni reputazionali»

«È importante mettere fine e porre rimedio ai purtroppo ripetuti e gravi danni all'immagine e alla reputazione dell'hotel», spiega il Comune, riferendosi alla movimentata storia dell'albergo negli ultimi anni.

Non è infatti la prima volta che il Waldhaus Flims si trova in difficoltà finanziarie. Nel 2015, l'hotel di lusso aveva depositato il proprio bilancio. Z Capital lo ha poi acquistato. In seguito, la direzione dell'hotel è cambiata quasi a frequenza annuale.

In un comunicato stampa di ieri sera, il Waldhaus Flims ha annunciato che a causa di «venti finanziari contrari» avrebbe avviato un processo di consultazione con i rappresentanti dei dipendenti. L'albergo è confrontato con l'aumento dei costi energetici e di manutenzione. L'obiettivo è ora quello di trovare le iniziative migliori per migliorare la redditività.

Il sito internet del quotidiano zurighese Blick oggi ha indicato che l'hotel sarebbe rimasto chiuso dal primo agosto. L'ufficio prenotazioni dell'albergo lo ha confermato a Keystone-ATS. Non è per il momento chiaro per quanto tempo il Waldhaus Flims rimarrà chiuso.

uj, ats