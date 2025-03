Secondo l'Ufficio di caccia e pesca grigionese il branco del Fuorn e del Vorab sono stati eliminati completamente. (immagine simbolica) Keystone

Insieme ai cacciatori, i guardiacaccia grigionesi hanno abbattuto 48 lupi tra settembre 2024 e gennaio 2025. Due branchi sono stati eliminati. Secondo una dichiarazione del Cantone, l'obiettivo è ridurre le uccisioni di bestiame nella prossima stagione di estivazione.

«Sulla base delle informazioni a nostra disposizione riteniamo che i branchi Vorab e Fuorn in quanto tali non esistano più. Finora la situazione nel branco del Lenzerhorn rimane poco chiara», ha dichiarato Arno Puorger, caposezione grandi predatori presso l'Ufficio per la caccia e la pesca, citato nel comunicato odierno.

Il branco del Vorab si trovava in Surselva, quello del Fuorn invece viveva in parte nel Parco nazionale svizzero.

Le uccisioni sono state tutte autorizzate dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Complessivamente sono stati abbattuti 44 lupi dai guardiacaccia, mentre altri quattro sono stati eliminati dai cacciatori durante la caccia alta e quella speciale.

Stando all'UCP, una regolamentazione proattiva è importante per ridurre il numero di uccisioni durante la stagione di estivazione. L'obiettivo è di ottenere una coesistenza duratura tra uomo e il lupo.

Il numero di uccisioni di bestiame da parte dei grandi predatori è diminuito. Nel 2024 sono stati uccisi 213 animali da reddito, nel 2023 erano 267.