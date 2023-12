Il Gran Consiglio retico si è detto favorevole oggi alla riduzione delle imposte cantonali per le persone fisiche. Il Parlamento cantonale ha tuttavia idee divergenti sull'entità della riduzione dell'aliquota fiscale: le proposte vanno dal cinque al sette al dieci percento.

Immagine simbolica. © Keystone / Ti-Press / Gabriele Putzu

La riduzione dell'aliquota fiscale cantonale prevista dal governo è al centro del dibattito sul budget di quest'anno in seno al Gran Consiglio retico. La proposta sul tavolo è quella di ridurre del cinque per cento le imposte cantonali sul reddito, sulla sostanza e alla fonte. La riduzione entrerà in vigore nel 2025 con uno sgravio di 32 milioni di franchi per i contribuenti.

Il direttore del Dipartimento delle finanze e dei comuni Martin Bühler (PLR) ha dichiarato oggi al Gran Consiglio riunitosi a Coira che i Grigioni non mirano ad avere la pressione fiscale più bassa di tutti i cantoni. Secondo il governo, l'obiettivo principale è restituire ai contribuenti il denaro pagato in eccesso.

Cinque, sette o dieci percento

Nel Parlamento cantonale non c'è un'opposizione di fondo alla riduzione delle tasse, anche se il PS ha criticato il fatto che questa andrebbe a vantaggio soprattutto delle persone con un reddito più elevato. Il partito avrebbe preferito la via degli sgravi fiscali o dei crediti d'imposta. Il portavoce Andri Perl ha dichiarato che il gruppo parlamentare voterà a favore della proposta del governo del cinque per cento «per evitare una grande scossa». Tale riduzione è sostenuta anche dal centro.

Tuttavia, l'entità dell'alleggerimento sarà ancora oggetto di contrattazione domani. Il PLR chiede una riduzione del dieci per cento ed è sostenuto dall'UDC. Il passo è «atteso da tempo», ha dichiarato Oliver Hohl, del PLR deputato al Gran Consiglio.

Una proposta di riduzione del sette per cento è stata presentata dai Verdi liberali. Il portavoce Simon Rageth l'ha definita un compromesso tra le proposte del governo e dei liberali radicali.

Bilancio finanziario solido

I Grigioni possono permettersi una riduzione delle tasse dato che le finanze del Cantone sono solide. Entro la fine dell'anno, le risorse disponibili ammonteranno a oltre 800 milioni di franchi. Il prossimo passo sarà quindi quello di sgravare, nel 2025, le famiglie e persone che esercitano un'attività lucrativa nei Grigioni.

Il bilancio corrente del Cantone per il prossimo anno prevede un'eccedenza di spesa di 49,6 milioni di franchi, con un totale di 2,86 miliardi di franchi. La spesa più consistente, pari a oltre un miliardo di franchi, è quella per enti pubblici e terzi. I costi sanitari e le spese per i servizi sociali sono i maggiori oneri per il Cantone, ha precisato Bühler.

Il bilancio prevede di compensare il personale per l'inflazione del due per cento. Il rincaro dovrebbe essere completamente compensato, ha dichiarato Bühler. Questo calcolo si basa sul livello dell'indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine di novembre.

rula, ats