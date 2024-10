Due terzi dei cuccioli del branco di Rügiul in Valposchiavo potranno essere eliminati (immagine d'archivio). Keystone

L'Ufficio federale dell'ambiente ha accolto la richiesta del Canton Grigioni. Due terzi dei giovani lupi del branco di Rügiul in Valposchiavo potrà essere eliminato.

SDA

La notizia è apparsa stamattina sul Foglio ufficiale del Canton Grigioni. Saranno i guardiani della selvaggina ad occuparsi degli abbattimenti, che potranno essere effettuati da oggi fino alla fine di gennaio del 2025.

I colpi dovranno avvenire «in prossimità di mandrie di bestiame, insediamenti, edifici abitati tutto l'anno o strutture fortemente utilizzate dall'uomo. È necessario evitare di sparare in luoghi in cui non è possibile ottenere l'effetto di apprendimento», si legge nella nota ufficiale.

I giovani esemplari del branco di Rügiul erano già nel mirino dei guardiani della selvaggina lo scorso inverno. I ricorsi delle organizzazioni ambientaliste avevano però fermato la regolazione preventiva dei lupi, anche quella del branco a sud del Passo del Bernina.

anve, ats