  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Elezioni comunali Il Comune di Albula/Alvra ha una nuova sindaca

SDA

14.6.2026 - 13:29

Manuela Gebert è la nuova sindaca del Comune di Albula/Alvra, di cui fa parte anche il paese di Brienz/Brinzauls, diventato conosciuto per la frana che minacciava l'abitato e nel 2023 non l'ha danneggiato per pochi metri.
Manuela Gebert è la nuova sindaca del Comune di Albula/Alvra, di cui fa parte anche il paese di Brienz/Brinzauls, diventato conosciuto per la frana che minacciava l'abitato e nel 2023 non l'ha danneggiato per pochi metri.
Keystone

La giurista Manuela Gebert è stata eletta sindaca del Comune di Albula/Alvra. La 51enne di professione giurista seguirà a Daniel Albertin che ha guidato il Comune, conosciuto in tutto il mondo per la frana di Brienz/Brinzauls, negli ultimi 12 anni.

Keystone-SDA

14.06.2026, 13:29

14.06.2026, 13:54

Manuela Gebert è stata eletta con 332 voti ed è la prima sindaca a capo del Comune nel cuore dei Grigioni.

Il Comune è nato nel 2015 dalla fusione delle sette frazioni di Alvaneu, Alvaschein, Brienz/Brinzauls, Mon, Stierva, Surava e Tiefencastel. Da allora il Comune è stato guidato dall'attuale sindaco Daniel Albertin.

La giurista indipendente è stata l'unica candidata in corsa per la poltrona di sindaco.

Le ragioni del suo impegno

La 51enne vive da sette anni nella frazione di Alvaneu. Nata a Thun e cresciuta nel Canton Soletta, durante la settimana lavora in uno studio di avvocatura a Berna.

«Volevo evitare che si ripetesse la situazione di due anni fa», ha spiegato Gebert a Keystone-ATS, riferendosi alla ricerca di un nuovo sindaco andata a vuoto. «Ho quindi pensato di mettermi a disposizione e di impegnarmi per il mio Comune».

Le sfide principali

Fra le grandi sfide da affrontare ci sarà il ricollocamento degli abitanti, che hanno deciso di abbandonare definitivamente Brienz/Brinzauls.

Stando agli ultimi dati pubblicati dalle autorità comunali sono in totale 42 le richieste di trasferimento preventivo. «Ci saranno ancora diverse domande legali da chiarire. E non sarà un compito facile», ha spiegato Gebert.

La neo sindaca cita anche lo spopolamento come sfida futura. Il Comune di Albula/Alvra contava alla fine del 2024 1'354 abitanti.

I più letti

Orietta Berti: «I miei figli avranno poco da ereditare, ecco perché»
I risultati delle votazioni a colpo d'occhio
Le cartine con i risultati delle votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni
La Svizzera massacrata nei commenti sul web dopo la partita d'esordio
«No» al 55% all'iniziativa sulla sostenibilità, verso un «sì» alla riforma del servizio civile

Altre notizie

Elezioni cantonali. L'UDC torna nel Governo grigionese, eletta Valérie Favre Accola

Elezioni cantonaliL'UDC torna nel Governo grigionese, eletta Valérie Favre Accola

Elezioni cantonali. L'UDC verso un aumento dei seggi nel Gran Consiglio grigionese

Elezioni cantonaliL'UDC verso un aumento dei seggi nel Gran Consiglio grigionese

Elezioni cantonali. L'UDC può sperare in un seggio nel Governo grigionese

Elezioni cantonaliL'UDC può sperare in un seggio nel Governo grigionese