L'assemblea comunale di Surses (GR) ha approvato ieri sera a larga maggioranza il preventivo 2025, che prevede un disavanzo di quasi due milioni di franchi. Il motivo principale del deficit è la difficile situazione finanziaria dell'ospedale.

Il Center da Sanadad a Savognin riunisce sotto un unico tetto una casa anziani, uno studio medico, uno studio di fisioterapia, un pronto soccorso e un ospedale. Quest'ultimo è deficitario. L'anno scorso ha chiuso con un disavanzo di 1,68 milioni di franchi.

Per garantire la liquidità e dunque poter pagare i salari degli impiegati e attuare investimenti, il Comune di Surses ha preventivato un contributo a favore del centro di due milioni di franchi.

«È una somma importante», ha detto il sindaco Daniel Wasescha su richiesta di Keystone-ATS. «Si tratta di un prestito a fondo perduto, che non è ancora stato versato», ha sottolineato Wasescha. Il credito dovrà infatti essere approvato dalla popolazione in una votazione, che si terrà la prossima primavera.

Nessun ospedale stagionale

Senza quest'iniezione finanziaria la società, che appartiene per il 97% al comune, rischia di andare in bancarotta. In settembre il Consiglio d'amministrazione aveva presentato l'idea di tenere aperti i servizi stazionari solo durante la stagione invernale, ovvero il periodo in cui vengono registrate più ospedalizzazioni.

«L'idea al momento è stata abbandonata. I letti per cure acute al momento rimarranno», ha confermato il sindaco.

La proposta del cosiddetto ospedale stagionale aveva scatenato forti reazioni nella popolazione. Oltre 400 persone avevano firmato una petizione con la richiesta di una riorganizzazione del Center da Sanadad.

L'aiuto dal Governo

Nel frattempo pure il Governo si è fatto avanti. Lunedì prossimo terminerà l'indagine conoscitiva sui 100 milioni di franchi di prestiti transitori, che l'esecutivo cantonale vuole mettere sul tavolo per venire in soccorso agli ospedali in difficoltà.

Un'idea che al primo momento sembra buona, secondo Wasescha. «Per ricevere i soldi del Cantone, le istituzioni devono presentare un piano di misure per raggiungere nuovamente un risultato d'esercizio positivo. Sarà difficile trovare delle soluzioni, in modo da riuscire a ripagare il prestito», ha concluso il sindaco di Surses.

