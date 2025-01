Quest'anno il Governo grigionese vuole migliorare le condizioni abitative nelle regioni periferiche per contrastare la carenza di alloggi. (immagine d'archivio) Keystone

Il Governo grigionese ha presentato oggi le sue priorità per l'anno appena iniziato. Fra gli 83 obiettivi figura una nuova legge per promuovere l'edilizia abitativa e l'introduzione dei collegamenti ferroviari ogni mezz'ora fra Coira e San Gallo e la Surselva.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

Per il nuovo anno anche l'esecutivo cantonale si è posto dei buoni propositi. Questi vengono raccolti nel programma annuale che fa da linea guida del Governo per la pianificazione.

In quello attuale vengono definite nove priorità per il 2025, che spaziano dal campo della formazione a quello energetico, dal garantire un'assistenza sanitaria efficiente alla cura del plurilinguismo.

Migliorare le condizioni abitative

Fra i vari obiettivi vi è una nuova legge per contrastare la carenza e l'aumento del costo degli alloggi nei Grigioni. Lo scopo è quello di migliorare le condizioni abitative nelle regioni di periferia.

«Da un lato si intende potenziare la promozione esistente per migliorare le condizioni abitative nelle regioni di montagna», ha detto il presidente del Governo, Marcus Caduff (Centro) in conferenza stampa. «D'altro canto verrà creato un nuovo strumento di finanziamento, ovvero il sostegno a committenti di abitazioni di utilità pubblica per la realizzazione di alloggi a prezzi moderati.

La costruzione di queste abitazioni comporterà prestiti e anche contributi a fondo perduto», ha continuato il direttore del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità. Il progetto di legge verrà discusso dal Gran Consiglio nel corso dell'anno.

Sgravi fiscali e sicurezza

Nel 2025 è prevista anche la revisione della legge sulle imposte, che prevede sgravi fiscali per famiglie e persone che esercitano un'attività lucrativa.

«Con questa modifica di legge si intende migliorare ulteriormente la posizione dei Grigioni, quale posto in cui vivere e lavorare», ha detto il direttore del Dipartimento delle finanze e dei comuni Martin Bühler (PLR) davanti ai media. È previsto che il messaggio venga trattato in agosto in Parlamento e che la modifica di legge entri in vigore il primo gennaio 2026.

Uno strumento per rendere il Canton Grigioni più attrattivo. Un cantone, che secondo il direttore del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, gode di una sicurezza stabile. «Tuttavia, alla luce delle crescenti minacce e sfide geopolitiche, vogliamo garantire che la situazione rimanga stabile», ha detto stamane.

Per contrastarle il Governo mira alla lotta contro la criminalità organizzata e la sicurezza nelle regioni di confine. Inoltre, per reagire in modo ancora più preparato a possibili crisi future, la protezione civile e lo stato maggiore cantonali verranno ulteriormente sviluppati.

Trasporto pubblico e formazione

Un'altra priorità riguarda il trasporto pubblico, di grande rilevanza per il turismo e anche un importante datore di lavoro, ha sottolineato la direttrice del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità, Carmelia Maissen. Il Governo vuole introdurre collegamenti ogni mezz'ora tra Coira e San Gallo e tra Coira e la Surselva entro la fine dell'anno.

Infine, nel settore della formazione e della ricerca si procederà all'elaborazione delle basi strategiche. Nell'anno in corso il Governo procederà con l'identificazione delle formazioni transitorie e delle scuole professionali cantonali e dei loro modelli di finanziamento.