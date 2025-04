Per finanziare le misure per diminuire le emissioni di CO2 nei Grigioni, il Gran Consiglio ha deciso che verranno usati anche mezzi dal fondo stradale. (immagine simbolica) Keystone

Una parte dei soldi per attuare misure per ridurre le emissioni di CO2 nel Canton Grigioni verrà dal fondo per le strade. Lo ha deciso oggi una maggioranza del Gran Consiglio. In sala sono state espresse preoccupazioni per gli investimenti futuri sulla rete stradale.

Il 30% dell'utile proveniente dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) verrà usata per finanziare il «Piano d'azione Green Deal». Sono toccati tutti i veicoli e rimorchi che superano il peso di 3,5 tonnellate e servono per il trasporto di merci.

Ogni anno il Canton Grigioni incassa una cinquantina di milioni di franchi, che finora venivano versati interamente nella cassa stradale. Con la decisione odierna 17 milioni confluiranno annualmente nel fondo per il clima.

Una minoranza della Commissione per l'ambiente, i trasporti e l'energia si è detta preoccupata. «Non vogliamo arrivare al punto di non avere abbastanza soldi per sviluppare dei progetti sulla rete stradale», ha detto Markus Berweger (PLR), facendo l'esempio della circonvallazione di La Punt Chamues-ch (GR) e del tunnel fra Sils in Engadina e Maloja.

Secondo la maggioranza della Commissione preparatoria la TTPCP è l'unica entrata fissa che garantisce in futuro il finanziamento delle misure per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Gli altri fondi, come ad esempio i versamenti della Banca nazionale svizzera, non sono prevedibili, come si è visto negli ultimi anni.

La proposta del Governo è stata approvata da PS, Verdi liberali, parte del Centro e alcuni deputati liberali con 64 voti. La destra compatta e una gran parte del gruppo liberale si è invece espressa contro con 51 voti.