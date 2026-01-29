  1. Clienti privati
Grandi predatori Il lupo ha ucciso più di 200 animali da reddito nel 2025 nei Grigioni

SDA

29.1.2026 - 14:10

Nel 2025 il lupo ha predato e ucciso 217 animali da reddito nei Grigioni. (immagine simbolica)
Nel 2025 il lupo ha predato e ucciso 217 animali da reddito nei Grigioni. (immagine simbolica)
Keystone

L'anno scorso il lupo ha predato 217 animali da reddito nel Canton Grigioni. 32 sono rimasti feriti. È quanto emerge dal rapporto trimestrale sui grandi predatori pubblicato oggi dall'Ufficio cantonale per la caccia e la pesca.

Keystone-SDA

29.01.2026, 14:10

29.01.2026, 17:12

Il numero delle predazioni è rimasto stabile, se si confrontano le cifre alla fine del 2024 (213) e quelle di dicembre 2025 (217). Gli attacchi riguardano quasi esclusivamente pecore. I bovini uccisi sono cinque.

Alla fine del 2025 sono stati confermati dodici branchi di lupi nel Cantone dei Grigioni. Un altro branco, denominato Calanda 2, si muove anche su territorio sangallese. Sia nel Comune di Lostallo che in quello di Brusio è stata rilevata la presenza di una coppia di lupi.

Nel corso dell'anno è stata registrata anche la presenza di due orsi. Sono state trovate prove nei Comuni di Zernez, S-chanf e Zuoz. Secondo rapporti precedenti, i plantigradi provengono dal Trentino.

Per quanto riguarda le linci, l'Ufficio per la caccia e la pesca stima una popolazione di 17 esemplari sul territorio cantonale.

A Disentis/Mustér, inoltre, uno sciacallo dorato è stato immortalato da una fototrappola. A Scuol e Valsot sono stati segnalati all'Ufficio quattro avvistamenti non verificabili di questo esemplare.

