Il paesino di Brienz/Brinzauls nei Grigioni, in alto a destra, non scivola quasi più. Il freno è stato tirato grazie a delle perforazioni, che hanno drenato l'acqua dal sottosuolo. A sinistra si vede l'entrata del cunicolo di drenaggio. Keystone

Nel paese di Brienz, nei Grigioni, alcuni punti di misurazione non mostrano più alcun movimento. Lo hanno dichiarato oggi i geologi a margine di una visita nel cunicolo di drenaggio. La situazione positiva ha portato anche nuovi abitanti, ha detto il sindaco Daniel Albertin.

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Da quasi quattro mesi 49 persone sono tornate a vivere nel paesino nel cuore dei Grigioni. Lo scivolamento del villaggio ha raggiunto minimi storici: oggi si muove a meno di 10 centimetri all'anno. Nell'autunno di due anni fa la velocità raggiungeva i 2,5 metri all'anno.

Un miglioramento che ha permesso alla popolazione di tornare a casa a gennaio di quest'anno dopo un'evacuazione durata 62 settimane. Si tratta principalmente di gente del posto. Fra di loro ci sono anche dei nuovi arrivati.

«Alcuni hanno affittato un appartamento da chi ha deciso di abbandonare il paese. Fino al momento della demolizione i proprietari hanno messo in affitto le loro abitazioni», ha spiegato il sindaco di Albula/Alvra, Daniel Albertin, riferendosi al trasferimento preventivo del paese.

Questo prevede che chi non vuole tornare nella frazione di Brienz/Brinzauls e ricevere dunque i contributi per il ricollocamento, deve demolire la propria casa. Fra i nuovi arrivi ci sono anche dei ritorni.

Secondo Albertin alcune persone che sono andate via durante l'evacuazione hanno di nuovo affittato degli appartamenti di proprietà del Comune. Il sindaco non ha saputo precisare di quante persone si tratti.

Eliminare il rischio di frane «in modo definitivo»

Lo sviluppo positivo degli ultimi mesi dà speranza per il futuro del villaggio, che prima dell'evacuazione del novembre 2024 contava 92 abitanti. Solo a fine novembre dell'anno scorso i geologi temevano il crollo della sommità della frana, che sovrasta l'abitato.

Un evento che avrebbe potuto danneggiare il paese. Fortunatamente l'area si è frantumata sempre di più, franando sul cumulo di detriti sottostanti senza raggiungere il villaggio.

Oggi i geologi che seguono la situazione dal 2018 si sono mostrati fiduciosi. «I dati ci mostrano che abbiamo buone possibilità di ridurre in modo significativo lo scivolamento della montagna anche a lungo termine.

Di conseguenza è possibile anche eliminare la caduta di grandi volumi di roccia, probabilmente anche in modo definitivo», ha detto il geologo Daniel Figi.

Il motivo del rallentamento della montagna e del paese si deve ricercare sotto terra, nel cunicolo di drenaggio. Dall'aprile del 2024 gli esperti hanno iniziato a togliere l'acqua dal sottosuolo, conducendola verso il fiume Albula.

Finora sono state fatte circa un terzo delle perforazioni. Il tunnel costato una quarantina di milioni di franchi dovrebbe essere terminato a metà del 2027.