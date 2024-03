La Diga dal Punt dal Gall delle Engadiner Karftwerke giace su territorio svizzero, nei pressi di Zernez (GR), mentre il bacino di accumulazione si trova sul Comune di Livigno, in Italia. Keystone

Il Cantone dei Grigioni ha approvato l'accordo di risanamento del fiume Spöl, nei pressi di Zernez (GR) in Engadina Bassa, contaminato da policlorobifenili (PCB) cancerogeni nel 2016. I lavori dovrebbero iniziare nel 2026.

L'accordo è stato presentato al Governo retico nel marzo 2023 dal Parco Nazionale Svizzero, dalle Engadiner Kraftwerken (EKW) e dalle tre organizzazioni ambientaliste WWF, acqua viva e pro natura. I cinque enti avevano presentato ricorso contro il provvedimento emanato dal Cantone dei Grigioni nel 2021 chiedendo un approccio più differenziato, si legge in una nota diramata oggi.

La nuova proposta, ora approvata dal Cantone, terrà maggiormente in considerazione le singole caratteristiche dell'alveo dello Spöl e dei diversi gradi di inquinamento nei singoli tratti fluviali. L'obiettivo di tutte le parti coinvolte era anche quello di evitare un lungo contenzioso legale e quindi di poter evitare tempi troppo lunghi per la riqualificazione del corso d'acqua che collega lo scarico della Diga dal Punt da Gall con l'imbocco del bacino di accumulazione Lai da l'Ova Spin.

Alla fine di novembre 2023, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione ambientale del Cantone dei Grigioni (DECA) ha approvato la nuova proposta di risanamento, aprendo in tal modo la strada a una bonifica in tempi ragionevoli. Ora le EKW porteranno avanti i lavori in modo che lo Spöl possa essere riassestato adeguatamente a partire dal 2026. In una seconda fase il DECA si occuperà della valutazione e della ripartizione dei costi dell'operazione.

I PCB sono stati utilizzati come plastificanti nelle vernici, nei sigillanti e nelle materie plastiche fino agli anni Ottanta. Ora sono vietati in tutto il mondo. Nel 2016, la sostanza chimica era finita nello Spöl durante i lavori di ristrutturazione della Diga dal Punt dal Gall andando a contaminare il torrente per una lunghezza di cinque chilometri.

