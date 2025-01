Il sito sullo stato delle strade grigionesi ieri è stato vittima di un attacco informatico. (immagine d'archivio) Keystone

Nella giornata di ieri, contraddistinta da chiusure stradali del Passo del Bernina e del tratto fra Sils in Engadina e Maloja, per diverse ore il sito strassen.gr.ch dell'Ufficio tecnico (UT) grigionese non ha funzionato. Il motivo è stato un attacco informatico.

SDA

È stata una giornata di pazienza quella di ieri per gli utenti della strada nel sud dei Grigioni. Chi doveva recarsi in Engadina dalla Val Bregaglia o dalla Valposchiavo, o viceversa, più volte probabilmente ha consultato il sito sullo stato delle strade per sapere se fossero di nuovo percorribili. Fra le 10.00 e le 15.30 non era però possibile visualizzare i dati presenti sulla mappa stradale.

«Si è verificato un attacco informatico alla pagina strassen.gr.ch», ha comunicato l'Ufficio tecnico su richiesta di Keystone-ATS. Non sembrerebbe trattarsi di un attacco hacker, specifica l'ufficio cantonale, che non è però ancora in grado di definire con esattezza il tipo di attacco perpetrato al sito.

La pagina, rinnovata solo lo scorso settembre, non si è però bloccata completamente. Inoltre le notifiche via e-mail, SMS e Webpush hanno continuato a funzionare senza limitazioni. «In nessun momento la sicurezza e i dati degli abbonati sono stati messi a rischio», ha puntualizzato l'ufficio responsabile per le strade cantonali.

Oltre una trentina di brillamenti

A seguito delle abbondanti nevicate il Passo del Bernina e la strada fra Sils in Engadina e Plaun da Lej sono rimaste chiuse a causa del pericolo di valanghe. Per garantire nuovamente la sicurezza sul Bernina sono state effettuate una quindicina di operazioni di brillamento, mentre lungo il lago di Sils ne sono state fatte una ventina.

La stazione di misurazione nella località di Maloja a circa 2300 metri di quota ha registrato in tre giorni 1,7 metri di neve fresca. Sul Passo del Bernina sono stati raggiunti 1,25 metri.

anve, ats