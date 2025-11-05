Nel 2028 nel capoluogo retico svetterà un terzo grattacielo nel quartiere urbano di Coira ovest. (immagine d'archivio) Keystone

La società edilizia «City West» ha ottenuto il permesso da parte della città di Coira di costruire il terzo grattacielo a Coira ovest. L'inizio dei lavori è previsto per l'inizio di febbraio 2026.

Keystone-SDA SDA

La nuova torre, progettata dallo studio di architettura domenig architekten AG, comprende 77 appartamenti da 21⁄2 a 41⁄2 locali. I tempi di costruzione si aggirano attorno ai due anni e mezzo. È previsto che i primi appartamenti saranno pronti nel corso del 2028.

Secondo un comunicato odierno dello studio di architettura, la società «City West» creerà spazi abitativi e lavorativi attraenti in una posizione centrale e contribuirà allo sviluppo del quartiere urbano Coira ovest.

L'anno scorso la popolazione della città era andata alle urne per concedere un «diritto edificatorio permanente e indipendente» all'impresa. Il risultato era risicato: la differenza fra favorevoli e contrari era di soli 156 voti. Un cittadino aveva presentato ricorso, chiedendo di annullare la votazione.

L'allora Tribunale amministrativo dei Grigioni aveva deciso di non entrare in materia e aveva appoggiato l'argomento, secondo cui il ricorso era stato presentato troppo tardi.