Fotomontaggio del nuovo impianto fotovoltaico che sarà costruito al Punt da Gall, nei pressi di Zernez (GR), a partire dal prossimo novembre. Keystone

Le Engadiner Kraftwerke (EKW) costruiranno un impianto fotovoltaico al Punt dal Gall, a Zernez (GR) nei pressi della diga omonima. Con un investimento di 300'000 franchi produrrà 230'000 kWh all'anno.

I lavori di installazione dei 460 moduli da circa 170 per 110 centimetri dovrebbero iniziare nel prossimo mese di novembre. La struttura verrà montata sul muro di sostegno subito dopo l'uscita sud del tunnel in direzione di Livigno, si legge in una nota diramata oggi dalle EKW.

La posizione ad una quota elevata con temperature basse, l'orizzonte aperto, l'intenso riflesso del lago artificiale e il paesaggio invernale circostante ne fanno un luogo ideale. Anche la presenza di un'adeguata rete elettrica per l'immissione dell'energia rinnovabile prodotta e la superficie della parete esposta a sud e quasi verticale, sono elementi che favoriscono una buona produzione, in particolare nella stagione invernale.

Il progetto è finanziato dalla Confederazione e dal Cantone dei Grigioni nel quadro del programma di finanziamento federale «Solarexpress».

danu, ats