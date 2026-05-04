La violenza digitale non ha confini spaziali. (immagine simbolica) Keystone

Nei Grigioni, le giornate d'azione contro la violenza domestica di quest'anno saranno incentrate sul tema della violenza digitale. Si terranno per la settima volta in tutto il Cantone dal 25 novembre al 10 dicembre 2026.

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«Le tecnologie digitali sono parte integrante delle odierne relazioni familiari e tra partner. Se da un lato esse ci aprono nuove modalità di comunicazione e di vicinanza, dall'altro possono anche creare spazi per il controllo, la sorveglianza e la violenza», si legge in una nota diramata oggi dall'Ufficio del servizio sociale dei Grigioni.

La violenza digitale si manifesta, ad esempio, sotto forma di molestie permanenti, di monitoraggio segreto della posizione tramite localizzatori GPS o «stalkerware», oppure attraverso la diffusione di immagini intime reali o generate dall'intelligenza artificiale.

Le giornate d'azione di quest'anno mostrano «come possono crearsi spazi favorevoli alla violenza digitale, come proteggersi e quali offerte di protezione, aiuto e sostegno sono disponibili», prosegue la nota.

Dal 25 novembre al 10 dicembre verranno organizzate diverse manifestazioni e iniziative sostenute dal Cantone, offrendo così «una piattaforma per la sensibilizzazione e per il dialogo aperto», precisa il comunicato.

Il 20 maggio si terrà inoltre un evento informativo sulla violenza domestica e digitale organizzato dal Servizio di coordinamento violenza domestica presso la ibW Scuola specializzata superiore della Svizzera sud-orientale a Coira.