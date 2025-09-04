Nei dipinti di Noemi Pfister si ritrova l'influenza dei vecchi maestri con un tocco che ci riporta alla società del presente. Keystone

Il Museo d'arte dei Grigioni di Coira mostra da sabato e fino al 23 novembre le opere di Noemi Pfister, vincitrice del premio culturale Manor Grigioni 2025. Nei suoi dipinti, l'artista grigionese combina motivi tratti dalla storia dell'arte con la cultura popolare.

Keystone-SDA SDA

Con «Heart on Sleeve», Pfister realizza la sua più grande mostra personale, ha indicato oggi il Museo d'arte dei Grigioni in occasione della presentazione. I dipinti sono stati realizzati appositamente per l'esposizione.

Pfister, nata in Ticino nel 1991 e originaria dei Grigioni, combina simbolicamente temi quali gioventù, digitalità, ecologia e corpo in narrazioni complesse, scrive il museo in una nota.

Nei paesaggi onirici di Pfister si aggirano «figure enigmatiche che sembrano provenire da un mondo parallelo». I corpi anatomicamente deformati sono seduti su skateboard, navigano sui loro cellulari o si dedicano ai videogiochi. Si fermano su una terrazza e strizzano gli occhi al sole, vanno in bicicletta, fanno esercizi di ginnastica che sono più un gioco che un allenamento o sorseggiano bevande energetiche.

Tracciando un collegamento fra ciò che è familiare e ciò che è minaccioso, l'artista esplora le forme future di comunità in cui potremmo vivere. «Le immagini ricordano a volte la composizione delle opere dei vecchi maestri, ma gli abiti dei personaggi, le loro posture o gli oggetti riflettono la gioventù del nostro presente», precisa il Museo d'arte dei Grigioni.

Noemi Pfister si è laureata presso la presso la Scuola superiore di arte e design (HEAD) di Ginevra con un Bachelor in arti visive, specializzandosi in pittura. Nel 2019, si è trasferita a Basilea, dove ha conseguito un Master of Fine Arts presso l'Istituto Art Gender Nature, della Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW). Ha inoltre vinto il premio Werkbeitrag assegnato dalla città di Basilea nel 2021, ed è stata in residenza a Parigi e a La Chaux-de-Fonds (NE).